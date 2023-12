Lega pronta per le regionali: "Partito in crescita, liste quasi complete"

Il coordinamento regionale della Lega Sardegna si è riunito oggi in vista delle elezioni regionali

Di: Redazione Sardegna Live

Il coordinamento regionale della Lega Sardegna si è riunito oggi per fare il punto sull'azione politico-amministrativa e preparare le attività in tutti i territori in vista delle elezioni regionali, incontro dal quale è emersa "la convergenza unanime sulla necessità di proseguire nella direzione già tracciata, nel segno della continuità del programma politico e amministrativo della giunta guidata da Christian Solinas e della maggioranza di centrodestra", ha dichiarato a margine della riunione Michele Pais, coordinatore del partito e presidente del Consiglio regionale.

"La Lega è un partito solido al quale continuano ad aderire numerosi amministratori locali, ed è pronta ad affrontare le prossime elezioni con determinazione, per riconfermare i risultati importanti ottenuti in questi cinque anni dai nostri Assessori Saiu e Satta insieme al Gruppo consiliare e per portare a completamento un grande lavoro che ha interessato tutti i settori e le aree della Sardegna, mettendo a disposizione i nostri rapporti istituzionali nazionali. Nei prossimi mesi - ha proseguito Pais - organizzeremo una serie di incontri pubblici, anche con i nostri rappresentanti al Governo, aperti a tutti i cittadini, nel quale ci confronteremo sulle iniziative avviate e sulle principali proposte per il futuro della Sardegna, che grazie alla Lega torna al centro delle politiche del Governo nazionale - prosegue Michele Pais - Il nostro è un progetto che intende la politica come un servizio alla comunità. Siamo un partito inclusivo che lavora con l’intento di costruire un futuro migliore per tutti i sardi, che ci hanno premiato aumentando considerevolmente il numero di tesserati nel 2023".

"Le liste sono quasi complete e nei prossimi giorni presenteremo i candidati ai cittadini e alla stampa, con eventi locali per dare voce ai singoli territori", ha concluso il presidente del Consiglio regionale.