La Lega lancia Zedda: "Capace e appassionata". Lei: "Onorata"

Pais: "Alessandra figura di spicco della Lega". La candidata apre al Psd'Az dopo lo strappo: "Pronta a riabbracciare i sardisti"

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà Alessandra Zedda la candidata alla carica di sindaco di Cagliari per il centrodestra. La decisione è stata ufficializzata questo pomeriggio durante la riunione appena conclusa all’hotel Regina Margherita di Cagliari.

Laureata in Economia e Commercio, Alessandra Zedda, ex Forza Italia e oggi esponente della Lega, ha iniziato il suo percorso istituzionale dalla Circoscrizione, per poi proseguire come assessore comunale e regionale.

"Trovata l’unità sul nome - spiega il Carroccio -, la coalizione è già al lavoro sul programma e al rilancio dell’idea di Cagliari capitale europea e mediterranea, con la valorizzazione del lungomare, del sistema dei colli, la prosecuzione delle opere per il rilancio del centro storico e per la ricucitura delle periferie".

"Sono onorata e grata per questa indicazione - ha dichiarato Alessandra Zedda - e pronta a fare tesoro del valore dell’unità. Con questo spirito - ha concluso - sono già pronta a riabbracciare i sardisti per ricominciare a lavorare insieme". Una mano tesa, dunque, nei confronti del Psd'Az che in serata ha annunciato di lasciare la coalizione dopo le tensioni maturate proprio in merito all'indicazione del candidato sindaco di Cagliari.

"Le forze politiche di centro destra hanno dimostrato coesione e unità di vedute nell’individuazione di una candidata dal profilo altamente istituzionale quale è Alessandra Zedda", dichiara Michele Pais, coordinatore regionale della Lega.

"Alessandra è una figura di spicco che la Lega, rispondendo positivamente alla richiesta della coalizione di centrodestra con orgoglio mette a disposizione per la guida di Cagliari. Una guida sicura e competente per la città capoluogo della regione Sardegna. Alessandra Zedda è il miglior profilo possibile - aggiunge Pais -, capace e appassionata, ha fatto dell'impegno politico, della serietà e della vicinanza ai cittadini il suo tratto distintivo".

"La presenza di donne di comprovata esperienza e capacità, come nel caso della Zedda, ai vertici delle istituzioni, è per noi della Lega un valore aggiunto e che farà la differenza in una sfida di successo che ogni cagliaritano dovrà sentire propria", conclude l'ex presidente del Consiglio regionale.