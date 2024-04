Giunta Todde revoca delibera ospedali, Pais: “Comincia l’era del no a tutto”

Di: Redazione Sardegna Live

"La giunta Todde ha deciso di affossare definitivamente i nuovi ospedali, compromettendo il rilancio della modernizzazione delle strutture sanitarie dei prossimi 30 anni" - dichiara Michele Pais, coordinatore regionale della Lega in merito alla bocciatura della delibera della precedente Giunta regionale sui quattro nuovi ospedali a Sassari, Alghero, Cagliari e nel Sulcis.

Dopo la comunicazione del direttore generale della Sanità, che aveva chiesto alle Aziende sanitarie locali di bloccare le procedure, oggi è arrivata la revoca della delibera da parte della Giunta guidata di Alessandra Todde.

"È un'azione che va contro tutti i cittadini sardi, ma in particolare quelli di Sassari e Alghero che riponevano grandi aspettative in questo progetto" - continua Pais - "In particolare per i nuovi ospedali di Alghero e Sassari, il centrodestra aveva previsto le risorse dell'accordo Stato/Regione, per un investimento storico per la sanità del nord Ovest che questa Giunta, unilateralmente, oggi decide che non è più necessario".

"È cominciata l'era del 'NO'!" - conclude Michele Pais - "Il nuovo assessore della Sanità romano, con questo atto dimostra di avere come unico obiettivo, non quello di ascoltare e capire, ma quello ideologico di abbattere pregiudizialmente quanto fatto dalla precedente Giunta di centrodestra senza alcuna valutazione di merito. Occorre una mobilitazione generale di tutti i cittadini del Nordovest, senza distinzioni di appartenenza politica, senza bandiere politiche, per rivendicare a gran voce una conquista attesa da decenni del nostro territorio".