2 giugno: Conte, 'non abbassare la guardia per difendere principi intoccabili'

Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

Di: Adnkronos

Roma, 2 giu (Adnkronos) - "La dignità del lavoro, l'unità, la pace, il diritto alla salute, la tutela dell'ambiente. I valori fondamentali della Repubblica vanno protetti ogni giorno. La precarizzazione, le riforme che spaccano il Paese in 20 staterelli, la corsa alle armi, l'assenza di coraggio negli investimenti in sanità e contro inquinamento e cambiamento climatico rischiano di mettere in discussione i pilastri del nostro ordinamento costituzionale". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"Oggi è la #FestadellaRepubblica e, quindi, auguri a tutti. Certo. Ma dobbiamo anche dirci in modo chiaro che le celebrazioni formali non possono nascondere la sostanza di quel che sta accadendo -prosegue il leader del M5s-. Noi questa Festa intendiamo celebrarla chiarendo che non siamo disponibili ad abbassare la guardia e per questo lavoreremo costantemente per difendere i principi intoccabili, quelli che ci tengono insieme, gli unici in grado di dare una prospettiva alle giovani generazioni. E il 17 giugno lo ribadiremo a Roma, con gran voce, con gran forza".