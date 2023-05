Berlusconi "stabile, avanti con terapie per leucemia"

È quanto si legge nel settimo bollettino diramato dall'ospedale San Raffaele di Milano

Di: Adnkronos

Milano, 3 mag. - (Adnkronos) - "Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione, in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica". E' quanto si legge nel settimo bollettino diramato dall'ospedale San Raffaele di Milano sulle condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato nell'Irccs di via Olgettina dal 5 aprile. L'aggiornamento è firmato come i precedenti da Alberto Zangrillo, medico personale e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Dopo una notte tranquilla, è iniziato oggi il 29esimo giorno all’ospedale San Raffaeleil Cav, ricoverato lo scorso 5 aprile per un’infezione polmonare. Nella nota firmata il 26 aprile da Zangrillo e Ciceri, si parlava già di "ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo". Le dimissioni appaiono quindi prossime per l’ex premier, che sabato 6 maggio dovrebbe intervenire (ancora non è chiaro in quale forma) alla convention di Forza Italia.