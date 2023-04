Terzo Polo: Boschi, 'serve alternativa a governo e a Schlein'

"Quello spazio politico c’è" ha detto l'esponente di Italia Viva

Di: Adnkronos

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto la fiducia di 2 milioni di elettori che ci hanno scelto e che oggi vorrebbero venissero superati litigi, attacchi personali e si facessero delle proposte politiche. Questo interessa ai cittadini e lo dico con il sorriso a Carlo Calenda perché il progetto del Terzo Polo non è suo, né mio, come non è di Renzi, è degli elettori". Così Maria Elena Boschi a Tagadà su La7.

"Quello spazio politico c’è. Anzi, sarebbe ancora più ampio di quell’8% che avevamo perché non ci dobbiamo dimenticare che tanti elettori non sono andati a votare e che c’è bisogno di un’alternativa per chi non si riconosce nel governo o nella proposta di Schlein".