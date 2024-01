Regionali, M5s contro Soru: "Italia Viva al fianco di Solinas"

M5s: "Renato Soru ha annunciato un nuovo ingresso in coalizione: Italia Viva di Matteo Renzi"

Di: Redazione Sardegna Live

" Renato Soru ha annunciato un nuovo ingresso in coalizione: Italia Viva di Matteo Renzi . Un partito che da qualche mese governa ufficialmente la Regione Sardegna al fianco di Solinas esprimendo l'assessora all'Industria Anita Pili, iscritta al partito di Renzi ": è questo il commento del Movimento Cinquestelle in Sardegna sull'endorsement di Italia Viva, di Matteo Renzi, al candidato della Coalizione sarda Renato Soru.

" Perché Soru si sta alleando con chi oggi governa in maniera devastante la Sardegna ?", si chiedono gli esponenti pentastellati che tirano in ballo anche le adesioni tecniche fatte da alcuni consiglieri regionali alle liste collegate all'ex governatore per consentire loro di non dover raccogliere le firme necessarie per presentarsi.

" Fino a ieri Soru dichiarava che il suo progetto era in assoluta discontinuità con l'attuale giunta, oggi non lo può più affermare - scrivere -. Tutte le liste (tranne una) che appoggiano la variopinta coalizione di Renato Soru - Rifondazione Comunista, Azione , Liberu, +Europa - hanno deciso di siglare accordi tecnici con sardisti, riformatori, grande centro e Udc evitando quindi la faticaccia di raccogliere le firme ", sottolineano.