Soru: “Accettiamo sostegno di Italia Viva ma non c'è alleanza politica”

Il candidato presidente chiarisce: “Non fa parte della Coalizione sarda”

Di: Redazione Sardegna Live

“Non esiste alcuna alleanza o accordo politico con il partito Italia Viva, che non fa parte della Coalizione sarda”. A chiarirlo è Renato Soru, candidato alle regionali del 25 febbraio in Sardegna, dopo le uscite ufficiali del partito di Matteo Renzi, a livello regionale e nazionale, con la coordinatrice nazionale Raffaella Paita che ha annunciato che “Italia viva parteciperà all'interno di un disegno civico territoriale al progetto di Soru per le prossime elezioni in Sardegna”.

L'ex governatore precisa di “accettare il sostegno alla candidatura espresso dalla segreteria regionale del partito, che ringraziamo, perché riteniamo importante che sempre più forze politiche condividano e sostengano un progetto di governo nato in Sardegna, con partiti e movimenti sardi, che mettono al centro della loro azione politica gli interessi della Sardegna”.

Ma l'obiettivo di Soru, “al di là dell'imminente consultazione elettorale, è porre al centro del dibattito politico un progetto che sia realmente alternativo alla destra estrema e nazionalitaria e al populismo ambiguo, giustizialista e anti europeista”.