Regionali: Salvini indicherà il nome del candidato di centrodestra

Il leader del Psd'Az Christian Solinas in pole

Di: Redazione Sardegna Live

"Sarà Matteo Salvini a comunicare il nome del candidato governatore alle regionali in Sardegna solo dopo aver girato l'Isola e aver ascoltato i sardi". Lo annuncia all'ANSA il commissario della Lega per la Sardegna e coordinatore della coalizione di centrodestra, Eugenio Zoffili.

In pole, dunque, c'è il senatore e leader del Psd'Az, Christian Solinas, che sarebbe la prima scelta del Carroccio.

Salvini potrebbe arrivare nell'Isola già nei prossimi giorni, forse anche prima del tavolo dell'alleanza convocato per il 15 ottobre nella sede di Fratelli d'Italia a Cagliari.

Silvio Berlusconi, qualche giorno fa, ha partecipato al vertice romano di Forza Italia convocato dal vicepresidente Antonio Tajani con i parlamentari e i consiglieri regionali sardi. Il Cav, che è impegnato nelle trattative con Salvini e Giorgia Meloni per la scelta dei candidati governatori di Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, proprio oggi ha confermato un'opzione Lega per l'Isola. Gli azzurri, comunque, esprimeranno nomi propri per la presidenza della Regione.

Eppure, l'ipotesi Solinas, è sempre più forte nonostante resti in piedi anche l'alternativa di Angelo Binaghi (presidente della Federazione italiana Tennis). I due rimangono in vantaggio rispetto agli altri papabili, i consiglieri regionali Stefano Tunis (Forza Italia) e Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia), i cui nomi sono emersi a più riprese nelle scorse settimane.