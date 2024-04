Aborto. Todde: "In Sardegna sarà un diritto delle donne"

"In Sardegna non permetteremo che venga calpestato il corpo delle donne"

Di: Redazione Sardegna Live

La governatrice sarda Alessandra Todde è intervenuta in merito all'aborto nel corso dell'odierna puntata di Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7.

"La domanda che mi faccio è: se c'è già l'applicazione della legge 194, perché proporre un emendamento? Perché cercare di modificare la legge?", così la presidente della Regione Sardegna interpellata sulla questione.

"Quello che trovo inaccettabile e che mi preoccupa è che si continui a rifiutare il fatto che le donne possano decidere del proprio corpo, decidere in un momento così delicato cosa fare della propria vita - aggiunge Todde -. Mi sembrano tentativi continui di negare che le donne possano decidere del proprio futuro, della maternità e del loro destino. Dal mio punto di vista questo è inaccettabile. Mi auguro che i consultori svolgano la loro funzione".

"Noi consentiremo alle donne di esercitare il loro diritto così come dev'essere fatto. In Sardegna non permetteremo venga calpestato il corpo delle donne", ha concluso Alessandra Todde.