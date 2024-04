Regione: martedì in Aula l'elezione dell'ufficio di presidenza

Domenica 28 aprile le celebrazioni per Sa Die con gli studenti

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consiglio regionale si riunirà martedì 23 aprile alle 10.30. Lo ha deciso questo pomeriggio la Conferenza dei capigruppo. All'ordine del giorno il discorso di insediamento del presidente dell'Assemblea Piero Comandini e l'elezione dell'Ufficio di presidenza: due vicepresidenti, tre questori e un segretario.

Le commissioni consiliari saranno, invece, convocate entro la prima settimana di maggio per eleggere i presidenti e i vice.

Deciso anche il programma per le celebrazioni in onore di "Sa Die de sa Sardigna" per domenica 28 aprile nell'Aula di via Roma, con inizio alle 10.30: novità di quest'anno, l'evento sarà aperto alla partecipazione di numerosi studenti delle scuole sarde che affiancheranno i presidente del Consiglio e della Giunta, la Brigata Sassari e il comitato Sa Die.