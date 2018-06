Cheremule, Elezioni comunali 2018: le preferenze di ogni singolo candidato alla carica di Consigliere

Antonella Chessa eletta alla carica di Sindaca

Di: Antonio Caria

Una battaglia all’ultimo voto, con Antonella Chessa, candidata per la lista “Insieme per Cheremule tra passato e futuro”, che ha avuto la meglio per soli 7 voti (160 a 153) dell’altra candidata Francesca Silvia Brundu, della lista numero 2 “Cheremule Bene Comune”.

Pubblichiamo le preferenze di ogni singolo candidato alla carica di Consigliere

“Insieme per Cheremule tra passato e futuro”

Luigi Chighine 8 voti

Giuseppina Cuccureddu 17 voti

Rosa Nunzia Demurtas 21 voti

Giuseppe Pittalis 8 voti

Stefanina Saba 16 voti

Davide Zara 17 voti

Antonio Chessa 37 voti

Cheremule Bene Comune

Maria Caterina Pittalis 20 voti

Elisabetta Carta 17 voti

Maria Grazia Gambella 11 voti

Nunziata Carta 9 voti

Salvatore Maria Pittalis 32 voti

Fabio Mannoni 2

Massimiliano Chessa 20

Pierluigi Chighine 0

Salvatore Masia 35