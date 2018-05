Voto online sul contratto Movimento 5 stelle - Lega

Si vota oggi dalle 10 alle 20 "sul Contratto per il Governo del Cambiamento"

Di: Redazione Sardegna Live

“Per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseaule votazioni sul contratto per il governo del cambiamento. Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, nonostante quello che dicono tutti i giornaloni italiani e stranieri, nonostante qualche burocrate a Bruxelles, nonostante lo spread, allora come capo politico del MoVimento 5 Stelle firmerò questo contratto per far finalmente partire il governo del cambiamento”. Ad annunciarlo è Luigi Di Maio sul blog del Movimento 5 stelle.

“Oggi – spiega il pentastellato - si è finalmente definito in tutte le sue parti il Contratto per il Governo del Cambiamento. Sono davvero felice. Sono stati 70 giorni molto intensi, sono accadute tantissime cose, ma alla fine siamo riusciti a realizzare quanto avevamo annunciato in campagna elettorale”.

“Un contratto di governo che vincola due forze politiche – sottolinea Di Maio - che sono e rimangono alternative, a rispettare e fare quanto hanno promesso ai cittadini. Sono davvero felice perchè in questo contratto non ci sono solo delle proposte, non c'è solo un'idea di Paese, non ci sono solo le nostre battaglie storiche. In questo contratto ci sono le persone che ho incontrato in campagna elettorale. C'è la qualità della vita delle mamme che lavorano, ci sono i giovani della mia generazione che pensano al futuro, ci sono le famiglie in difficoltà, ci sono i lavoratori che hanno diritto a un salario dignitoso, gli insegnanti vittime di una riforma scellerata, gli italiani che sono emigrati all'estero, ci sono gli anziani che mantengono intere famiglie con la propria pensione, ci sono gli imprenditori che fanno grande il made in Italy, ci sono le forze dell'ordine che tutelano la nostra sicurezza, ci sono i pescatori, ci sono le vittime di reati di violenza che non devono essere lasciati soli dallo Stato”.

“Ci sono gli italiani in questo contratto – dice ancora Di Maio -. Ci sono io in quanto cittadino italiano. Ci sei tu qui dentro. Leggi questo contratto e sentiti parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così com'era e sentiti orgogliosamente italiano oggi perchè una nuova era sta per cominciare. La cosa più bella è che ognuno di voi, come me, oggi possa dire: #IoSonoNelContratto”.

(per votare bisogna accedere alla piattaforma Rosseau: https://rousseau.movimento5stelle.it/main.php)

LEGA.Mille invece i gazebo che saranno allestiti domani e domenica da parte della Lega per arrivare così a capire qual è l’orientamento degli elettori. “Non riusciremo a essere in tutti i Comuni d’Italia perché spesso per avere le necessarie autorizzazioni a volte serve tempo. Ma puntiamo ad allestire gazebo in mille piazze d’Italia, dal Nord al Sud”, ha spiegato Alessandro Pansa, responsabile organizzazione della Lega.

ECCO IL CONTRATTO: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/associazionerousseau/documenti/contratto_governo.pdf