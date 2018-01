Elezioni, intesa Lega - Psd'Az: Salvini atteso a Cagliari

In Sardegna nel fine settimana o lunedì 22.

Di: Ansa

Manca solo l'ufficialità, ma ormai l'intesa Lega Psd'Az è cosa fatta. A sancirla - secondo quanto apprende l'ANSA - sarà Matteo Salvini in persona, a Cagliari, nel fine settimana o al massimo lunedì 22.

Alle politiche del 4 marzo i Quattro Mori correranno con il simbolo del Carroccio. La conferma della direzione presa dal gioco delle alleanze di questi giorni - erano in piedi anche possibili accordi con Pd e Forza Italia - è arrivata a Cagliari, in occasione della convention organizzata dalla Lega per la visita del governatore del Veneto, Luca Zaia. Appuntamento al quale si è presentato anche il segretario nazionale del Partito sardo d'Azione, Christian Solinas.

L'accordo con il Carroccio dovrebbe consentire ai sardisti di ritornare in Parlamento dopo 22 anni. Oltre a candidature in Sardegna in almeno due collegi uninominali (uno per la Camera e uno per il Senato) e nei tre proporzionali (almeno un capolista sardista), l'accordo prevede una riprotezione in Lombardia in un collegio proporzionale per il Senato con Solinas capolista.

Restano da definire gli ultimi dettagli dell'accordo, soprattutto in merito ai punti programmatici che il segretario sardista ha messo sul piatto. Il simbolo dei Quattro Mori, invece, non sarà abbinato a quello di Alberto da Giussano. Una scelta fatta dai sardisti per poter utilizzare solo lo stemma dei Quattro Mori nei prossimi appuntamenti elettorali nell'Isola.