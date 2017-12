Fioccat in su Nuoresu, ma sos mezos pro liberare sas istradas no podent partire

Sos sindigos de Fonne e Desulu in protesta

Di: Pietro Lavena

In sos montes de su Nuoresu at torradu a fioccare, ma sos mezos de sa Protetzione Tzivile, chi aiant devidu liberare sas istradas dae su nie, no sunt potidos partire. No est istadu detzisu cales obreris los aiant devidos leare e cando.

Pro custu motivu, Gigi Littarru e Daniela Falconi, sos sindigos de sas biddas inue su problema est pius mannu, Desulu e Fonne, ant denuntziadu in Facebook una situascione chi pro a issos e pro sa biddas issoro est diffitzile de supportare, e no est a oe.

At nadu Littarru: "A bos las ammentades cussas faulas de sos mezos de sa Protetzione Tzivile e de su fattu chi isteint cunsignados a Forestas? Como cussu mezu e tottu at a istare frimmu e no s'ischit a itte l'amus. Poi mi narant chi so perriconchinu".

E Daniela Falconi: "S'annu passadu aiamus sos omines e mancaiant sos mezos, occannu chi amus sos mezos mancant sos omines. Su mezu de sa Protetzione Tzivile est restadu frimmu. Sos obreris de Fonne sunt ispecializados, ant una voluntade manna de faghere e de trabagliare. Ma no est istadu possibile a los faghere trabagliare pro sa bidda issoro. Est ora chi de custu problema si nde occupet totta canta sa politica".

E bi la sighit: "In sas assembleas e in sas manifestatsciones in Casteddu amus pedidu giaramente chi sas promissas fattas esserent istadas muntesas. Imbetzes amus devidu chilcare mezos nostros in presse e nos semus devidos arrangiare chin tottu cantos sos ritardos e problemas chi custu at causadu".

Fonne, Desulu e maicantas atteras biddas de su centru de s'Isula, dae annos, narant chi no podent pensare a sa sola a sos problemas chi attit su nie e ant pedidu maicantas bias a sa Regione chi siat pius attenta a sas preguntas de sas biddas. Onzi annu, però, comente arrivit s'ijerru, torrant sas mantessis protestas e sos mantessis disagios.