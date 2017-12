Sardegna Live premiat su sardu de s'annu 2017

Su Premiu Sardegna Live est arrividu a sa de chimbe edissiones

Di: Pietro Lavena

Su Premiu Sardegna Live est arrividu a sa de chimbe edissiones. Sa redassione nostra, occannu puru, bos at contadu su chi est sutzessu in Sardigna, istorias de omines e feminas de gabbale chi si sunt fattos onore onzunu in su trabagliu sou.

A sa finne de s'annu, dae su 2013, Sardegna Live ischirriat sos protagonistas de su mundu de s'isport, de sa musica, de s'ispettaculu, de sa cultura e finas persones comunes chi ant fattu a manera de muntennere altu su numen de sa Sardigna in su mundu. Sos numenes issoro benint mustrados a sos leggidores nostros chi votant su chie lis piaghet de pius. Su pius votadu, in su mese de Giannalzu, benit proclamadu Sardu de s'annu.

Sos numenes de su Premiu Sardegna Live 2017 sunt:

Fabio Aru, ciclista chi at bissu su campionadu italianu

Sonia Cadeddu, amasona de sa Sartiglia de Aristanis

Geppi Cucciari, conduttora de televisione

David Holm, regista de sa pubblicidade de sa birra Ichnusa

Fabio Manuel Mulas, regista de sa pellicula Bandidos e Balentes

Vito Senes e Sandro Cubeddu, coghineris chi ant bissu maicantas isfidas in sa Prova del Cuoco de Rai 1

Francisco Porcella, surfista chi at bissu su Biggest Wave Award

Giorgia Palmas, chi at inauguradu su Giru de Italia partidu dae S'Alighera

Carlo Sanna, fantinu chi at bissu su palu de Siena

Gigi Sanna, cantante de sos Istentales chi at organizadu Sa Paradura in Cascia

Su cuncursu at a finire a sas 23:59 de su 7 de su mese de Giannalzu 2018.

PRO VOTARE ABBATIGA INOGHE

▽▽▽

VOTA SU SARDU

DE S'ANNU 2017