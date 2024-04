Mondiali del sesso, vince una coppia di italiani

Il contest si è tenuto sulla Costa del Sol, in Spagna: ecco i campioni

Di: Redazione Sardegna Live

L'Italia trionfa in Costa del Sol (Spagna), dove si è appena conclusa la prima edizione dei campionati mondiali del sesso. Il vincitore è il 46enne torinese Enrico D'Avascio, pornoattore noto con lo pseudonimo di Capitano Eric, assieme alla sua compagna di vita Mariagiovanna Ferrante, in arte Mary Rider.

I due sono sposati da 20 anni e hanno deciso di abbandonare le vecchie vite per abbracciare il mondo del porno. Il loro rapporto così affiatato gli ha permesso di superare con successo una maratona del sesso durata 24 giorni.

Il concorso tenutosi nel sud della penisola iberica è stato trasmesso in diretta streaming sotto l'attenta supervisione di una giuria esperta, tra cui Coralyn Jewel, esperta di sessualità e "Madre della Casa". Ad affiancarla numerosi arbitri, psicologi e sessuologi.

Mary Rider, ex giornalista e politica, è approdata nel mondo a luci rosse nel 2014, dopo aver conosciuto Rocco Siffredi. Un'avventura nella quale l'ha seguito il suo compagno, Capitano Eric, ex programmatore informatico con cui condivide la passione per l'eros. La coppia è molto seguita anche su OnlyFans.