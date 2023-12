Cecchi Paone e Simone si sposano: “39 anni di differenza non ci spaventano”

Il prossimo 22 dicembre la coppia convolerà a nozze

Di: Alessandra Leo, foto Instagram Alessandro Cecchi Paone

Si terrà il prossimo 22 dicembre a Napoli il matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato, Simone Antolini.

Come riporta Leggo, la coppia lo ha rivelato in una recente intervista al Corriere della Sera, affermando di essere molto felice di coronare il proprio sogno d’amore e di farlo soprattutto per Melissa, figlia di Simone, per formare una vera e propria famiglia. La bimba ha una mamma, ma “io ci sarò per tutto ciò che sarà necessario”, ha detto Alessandro.

E sulla differenza d’età hanno detto: “39 anni di differenza non ci spaventano”, “Ho sempre frequentato partner giovani- ha affermato Cecchi Paone – riverso su di loro la mia parte più protettiva”, “Di Alessandro mi piace la maturità – ha detto Simone – arrivo da una storia d’amore con un medico sposato con figli senza dirmelo”.