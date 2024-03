Biden: l'esercito Usa costruirà un molo per gli aiuti a Gaza

Per il presidente americano anche Israele "deve fare la sua parte"

Di: Redazione Sardegna Live

Joe Biden ha tenuto un discorso sullo stato dell'Unione, durante il quale ha annunciato che darà "ordine alle forze armate statunitensi di condurre una missione di emergenza per creare una banchina temporanea nel Mediterraneo, sulla costa di Gaza, che possa ricevere grandi navi che trasportano cibo, acqua, medicine e rifugi temporanei ma non ci saranno truppe americane sul campo".

Il presidente americano ha ammonito però che anche Israele "deve fare la sua parte", "consentire maggiori aiuti a Gaza e garantire che gli operatori umanitari non si trovino nel fuoco incrociato".

"Israele ha la responsabilità fondamentale di proteggere i civili innocenti a Gaza", ha detto Biden. "Questa guerra ha avuto un costo in termini di civili innocenti maggiore di tutte le precedenti guerre a Gaza messe insieme”.

"Più di 30.000 palestinesi uccisi e la maggior parte non sono di Hamas - ha proseguito -. Migliaia e migliaia sono donne e bambini innocenti. Ragazze e ragazzi sono rimasti orfani. Quasi 2 milioni di palestinesi sono sotto bombardamenti o sfollati. Case distrutte, quartieri in macerie, città in rovina. Famiglie senza cibo, acqua, medicine. È straziante".