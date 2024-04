Paura a New York per il terremoto: scossa di magnitudo 4,8

L’epicentro è stato localizzato nell’area di Lebanon, nel New Jersey

Di: Redazione Sardegna Live

Un terremoto di magnitudo 4,8 è stato avvertito questa mattina alle 10:20 (le 16:20 ora italiana) in tutta New York, nei sobborghi circostanti e nel New Jersey, dove è stato localizzato l’epicentro, nell’area di Lebanon.

"Il mio team sta valutando eventuali danni", ha detto Kathy Hochuli, governatore dello stato di New York. Il sindaco della Grande Mela, Eric Adams, non ha segnalato danni in città. Il presidente statunitense Joe Biden è stato informato del terremoto a New York e in New Jersey e ha chiesto al suo staff di restare in contatto con le autorità locali.

Il sisma ha causato una breve interruzione dei lavori del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, riunito per discutere sulla situazione in Medio Oriente. Le autorità dell'aviazione americane hanno bloccato temporaneamente gli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.