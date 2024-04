Rischio attacco Iran a Israele. Usa schierano navi da guerra

Gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, hanno posizionato le navi da guerra

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Stati Uniti , secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, hanno posizionato le navi da guerra in modo da proteggere non solo Israele ma anche le proprie forze in Medio Oriente, a causa della crescente preoccupazione che l'Iran possa lanciare un attacco diretto contro lo Stato ebraico.

Gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran effettuerà " attacchi contro molteplici obiettivi all'interno di Israele " e che nell'operazione " potrebbero essere coinvolti alleati di Teheran ". Lo inviato alla Cnn un alto funzionario dell'amministrazione Biden e una fonte vicina all'intelligence Usa.

Foto: genteditalia.org