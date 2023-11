Schiacciato da un mezzo pesante in cantiere: muore 60enne di S.Teresa

La tragedia ad Ajaccio, l'operaio è morto sul colpo

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia ad Ajaccio, in Corsica, dove un uomo di Santa Teresa Gallura è morto intorno alle 13,30 di oggi, giovedì 9 novembre, per un incidente sul lavoro.

Si tratta di Enrico Caruso, 60enne che lavorava per un’impresa edile di Santa Teresa nella borgata di Suartello. L'uomo è rimasto schiacciato non da una gru, come emerso inizialmente, ma da un camion.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver scaricato i materiali trasportati in un cantiere edile, l'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo pesante che per cause da chiarire ha iniziato a muoversi imprevedibilmente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e diverse ambulanze. L'uomo sarebbe morto sul colpo.