“Mi hanno derisa in palestra”, le lacrime di Francesca, vittima di bodyshaming

Il suo video sfogo diventa virale, Marco Leo personal trainer: “Se andate in palestra per giudicare chi si impegna per migliorare se stesso, non avete capito nulla”

Di: Alessandra Leo, fotogrammi da video Tik Tok

“Non voglio mai mettere più piede in quella palestra”, comincia così lo sfogo sul proprio profilo Tik Tok di Francesca, 24enne napoletana che ha denunciato la gravissima situazione in cui è stata vittima di bodyshaming.

Presa in giro da un gruppo di persone mentre si allenava, la tiktoker ha raccontato che era sul tapis roulant, quando ha notato dei ragazzi che la guardavano, ridevano e gonfiavano le guance. Umiliata, la ragazza ha raccolto le proprie cose ed è andata via.

In lacrime, ha detto di essere sempre stata giudicata per il proprio peso e che le dicevano “tutta la vita vai in palestra, cicciona”, “Poi ci vado e succede questo – ha affermato - Possibile che non ci sia un posto in cui posso stare tranquilla senza che nessuno mi prenda in giro? Cerco di essere forte, ma non ce la faccio più”. “Cercherò un altro posto, ma ho paura possa riaccadere di nuovo”, ha concluso Francesca.

Il suo video è diventato virale sul web e tantissime persone le hanno dimostrato forte sostegno raccontando tra i commenti le proprie esperienze e consigliando di non darla vinta a chi deride gli altri.

“La palestra non deve essere un luogo per far star mare le persone, per farle piangere, per farle scappare! Al contrario, è quel luogo di svago, di aggregazione, di benessere fisico e mentale, in cui una persona si libera dei pensieri e si impegna per migliorare se stessa – afferma Marco Leo, personal trainer, in merito alla vicenda - Senza cercare il confronto con altri, senza imitare nessuno, ma solo raggiungere la miglior versione di sé! Chi crede di essere migliore degli altri, giudicando e sminuendo, si trova nel posto sbagliato. Se andate in palestra per giudicare non avete capito nulla. Non inquinate i posti sani”.