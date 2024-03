Fuori strada sulla ss 133 bis: soccorso il conducente

La sua corsa è terminata oltre il guardrail. L'incidente in direzione Santa Teresa Gallura

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 8:45, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SS 133 bis, direzione Santa Teresa Gallura, per un incidente stradale.

Per cause ancora da accertare, un'auto è uscita di strada finendo la corsa in un dosso. L'unico occupante è stato preso in carico dal personale del 118, mentre la squadra ha provveduto a bonificare l'auto e l'area circostante.

Sul posto anche Carabinieri e operatori dell'Anas.