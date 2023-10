“I bambini sono cattivi e puzzano”, insegnante lascia la scuola dopo il primo giorno di lavoro

Di: Alessandra Leo, foto Leggo

“È il mio primo giorno da insegnante e mi licenzio. Inizialmente ho pensato di potercela fare, ma questi bambini sono proprio cattivi, puzzano e starnutiscono ovunque. Quindi oggi è il mio primo e ultimo giorno”. Con queste dichiarazioni, attraverso un video su TikTok, un insegnante, seduto in un’aula ormai vuota, ha espresso la volontà di lasciare il suo lavoro, dopo un solo giorno trascorso in classe con i piccoli alunni.

Kevin Black, questo il nome dell’uomo, ha utilizzato il famoso social per dimostrare le difficoltà legate al suo mestiere e all’educazione, e non è certo il primo. Negli Usa, dove è accaduta la vicenda, come riporta Leggo, i presidi si sono dimostrati allarmati per l’alto numero di insegnanti che danno le dimissioni.

Le motivazioni, come si evince dal video e dai numerosi commenti che gli utenti hanno rilasciato in merito, riguardano sia la difficoltà nell’educare “aumentata dal periodo Covid” (“I ragazzini ne hanno passate tante e ora sono gli insegnanti a dover fare i conti con i problemi”, ha scritto qualcuno), sia la precarietà di chi vuole intraprendere questa carriera. Tutti problemi che sono presenti anche in Italia, “circa 200mila insegnanti saranno precari nel 2023-24” secondo le stime di Uil-Scuola.

Kevin ha trovato molta comprensione tra chi ha visionato il suo video: “La gente non capisce”, ha scritto qualcuno, “Ho lasciato l’insegnamento l’anno scorso e non mi pento per niente”, ha affermato un altro utente.