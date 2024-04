Docente aggredita verbalmente da un genitore per un “impreparato” alla figlia

Dopo l’aggressione, l’insegnante ha accusato un malore ed è stata trasportata al Pronto soccorso

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

A seguito del rifiuto di farsi interrogare, una docente del liceo di Ariano Arpino, in provincia di Avellino, ha assegnato un “impreparato” alla studentessa.

Il padre di quest’ultima, come informa TgCom 24, si è così presentato a scuola per poi scagliarsi verbalmente contro l’insegnante che, dopo l’aggressione, ha avuto un malore ed è stata trasportata al Pronto soccorso. In ospedale sono arrivati i Carabinieri per raccogliere la sua testimonianza sulla vicenda.

Gli altri docenti hanno espresso solidarietà alla collega e starebbero valutando di sottoscrivere un documento da presentare come denuncia per questo e altri episodi simili.