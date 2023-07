Pensionata 83enne lascia il marito 37enne per un gatto: “Lui non si lamenta mai”

“Avevamo una vita sessuale fantastica, ma poi finivamo per litigare su qualsiasi cosa. Ho 83 anni, non sono più un’adolescente che si strugge per il proprio partner”

Di: Alessandra Leo, foto Il Messaggero

L’incantesimo si è spento, così come la forte passione che li univa e di cui parlavano tanto: Iris Jones, 83 anni, ha lasciato il suo toyboy-marito di 37 dopo 2 anni di matrimonio perché “finivano per litigare su tutto”. Ma si è consolata immediatamente adottando Mr Tibbs, il suo gattone domestico. “Con lui sto meglio” ha detto l’arzilla nonnina, come scrive Il Messaggero, che ha riportato la notizia.

Iris era diventata famosa in Gran Bretagna quando decise di sposare il 37enne egiziano Mohamed Ibriham e raccontò i piccanti dettagli della loro “scoppiettante vita sessuale” in uno show televisivo.

Ma dopo 2 anni, a quanto pare, si è accorta che la vita coniugale era ben diversa da come si immaginava. “Ho adorato tutto di Mohamed – ha spiegato la pensionata ai tabloid inglesi -Ma era diventata dura stare con lui. Prima avevamo una vita sessuale fantastica ma poi, invece di fare l'amore, finivamo per litigare tutto il tempo su qualsiasi cosa. E, sinceramente, ho 83 anni: non sono mica un'adolescente malata d'amore che si può struggere di tutto con il proprio partner”.

E su Mr Tibbs ha detto: “L'ho preso solo pochi giorni dopo che Mohammed se ne è andato ed è già diventato il compagno perfetto. Non si lamenta mai, è molto tranquillo e bello da vedere: lo adoro. È molto felice qui e non crea problemi”, ha concluso Iris.