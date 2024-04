Cagliari. Tentano di disfarsi della droga: arrestata una coppia per spaccio

Nella loro abitazione un sofisticato sistema di videosorveglianza per monitorare l’esterno ed eludere i controlli della polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Arrestati a Cagliari dalla Polizia di Stato un uomo di 32 anni e la sua compagna di 30, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, domenica 28 aprile, durante un servizio di appostamento nei pressi di una abitazione del quartiere CEP, dove il Gruppo Falchi della Squadra Mobile ritenevano ci fosse un’attività di spaccio, gli agenti sono intervenuti fermando un uomo, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente sostanza stupefacente.

Contemporaneamente, in un terreno poco distante, è stata fermata anche la compagna dell’uomo che, allertata della presenza dei poliziotti, tentava di disfarsi di altre dosi di cocaina ed eroina.

La sostanza stupefacente recuperata, complessivamente quantificata in 21 grammi circa di eroina, cocaina e speedball, era pronta per essere messa in commercio.

La perquisizione è stata estesa anche nella loro abitazione, dove gli agenti hanno potuto accertare la presenza di un sofisticato sistema di videosorveglianza che permetteva di monitorare il perimetro esterno dell’appartamento, usato per eludere i controlli di polizia. All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto materiale per pesare e confezionare la droga, oltre alla somma i 2200 € ritenuta il presunto provento dell’attività illecita.

La coppia è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e condotta presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

A seguito dell’udienza per “direttissima”, il G.I.P. ha convalidato l’arresto per entrambi e per l’uomo sono stati accolti i termini a difesa mentre per la compagna l’obbligo di firma.