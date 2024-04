San Vero Milis "benedice" i nudisti: ok a matrimoni in spiaggia

Il sindaco Tedeschi: "Siamo per la massima espressione di libertà"

Di: Redazione Sardegna Live

San Vero Milis paradiso dei naturisti. L'idea del sindaco Luigi Tedeschi è quella di trasformare il litorale comunale del centro dell'Oristanese nella meta prediletta dei nudisti in Sardegna aprendo anche alla possibilità di celebrare le nozze in spiaggia.

L'amministrazione comunale, già due anni fa, su proposta dell'Associazione Naturista Italiana, aveva istituito il primo arenile autorizzato per nudisti al confine tra Is Benas e Is Arenas.

"Apriremo l’area anche ai matrimoni naturisti – spiega il primo cittadino –. Siamo per la massima espressione di libertà per chi vive questo tipo di esperienze. Verificheremo se è possibile acquisire quelle aree per questo fine e se ci sono i presupposti legali per celebrare questo tipo di matrimoni. Certo non vogliamo offendere nessuno".

"Nel 2022 - aggiunge Tedeschi - abbiamo autorizzato una spiaggia per naturisti per superare i pregiudizi, quello dei matrimoni sarebbe un altro passo importante".