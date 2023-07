Tragedia in Belgio: pilota di 18 anni muore in un incidente di gara

Dilano Van'T Hoff è stato coinvolto in una violenta collisione, sotto la pioggia

Di: Redazione Sardegna Live

Tragico incidente sulla pista belga di Spa-Francorchamps, durante gara 2 di Formula Regional European Championship. Un pilota olandese di 18 anni, Dilano Van'T Hoff, è morto questa mattina dopo essere rimasto coinvolto in una violenta collisione, sotto la pioggia.

Il pilota della MP Motorsport si è scontrato con un'altra vettura che lo ha fatto finire in testacoda e proprio nella traiettoria di un altro concorrente che arrivava a tutta velocità e che non è riuscito ad evitare l’impatto. Nonostante i soccorsi, per il 18enne non c’è stato nulla da fare.