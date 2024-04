Brutta caduta da cavallo per il fantino sardo Andrea Chessa: è grave

L’incidente è avvenuto durante una corsa d’addestramento in vista del Palio di Siena

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente per il fantino sardo Andrea Chessa durante le corse in svolgimento nel pomeriggio nella pista di Monticiano, in vista del Palio di Siena.

Il fantino originario di Orosei, conosciuto come Nappa II, è stato disarcionato nel corso della quarta batteria di addestramento e dopo aver sbattuto la testa avrebbe perso conoscenza, Chessa è stato trasportato con l’eliisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.