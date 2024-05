Olbia. Aereo dell'Enav finisce fuori pista, scalo chiuso

Nessun ferito tra le tre persone a bordo

Di: Redazione Sardegna Live

Un piccolo aereo di servizio dell'Enav, mentre stava atterrando nella pista dell'aeroporto di Olbia, forse a causa del forte vento che sta soffiando in queste ore nel nord Sardegna, o di una lesione ad una delle ruote, è finito fuori pista, andando ad adagiarsi su un lato.

L'incidente, che non ha provocato feriti tra i tre membri dell'equipaggio, è accaduto intorno alle 13:30. Sul posto è subito arrivata la squadra dei Vigili del fuoco dislocata nello scalo gallurese che sta provvedendo a mettere in sicurezza la pista.

Da oltre un'ora l'aeroporto "Costa Smeralda" è chiuso: i voli in partenza ed arrivo sono in ritardo. Il volo della compagnia Volotea in arrivo da Parigi alle 14.30 è stato dirottato all'aeroporto di Alghero. I disagi per i viaggiatori potrebbero protrarsi per un'altra ora.