Mamma di una bimba di 4 anni suicida 9 giorni dopo la nascita dei gemellini

Soffriva di una grave forma di depressione post parto. La famiglia distrutta dal dolore

Di: Alessandra Leo

Si è tolta la vita nella sua casa, nove giorni dopo aver portato a termine la seconda gravidanza, festeggiata con la nascita di due gemellini, un maschietto e una femminuccia.

Soffriva di una grave forma di depressione post parto Ariana Sutton, insegnante di danza 36enne e già mamma di una bimba di 4 anni. Il dramma, riportato da Leggo, si è verificato a Norton, vicino a Boston.

La donna aveva già sofferto di depressione post parto subito dopo la nascita della prima figlia, ma sia lei sia il marito, ufficiale della polizia, credevano che avrebbero avuto più tempo per gestirla e sconfiggerla ed entrambi volevano allargare la famiglia.

Il 31 maggio scorso, dopo la nascita dei gemelli, erano già pronti farmaci e un piano nel caso la donna fosse stata assalita nuovamente dalla depressione. Ma, sempre come riporta Leggo, “la situazione è precipitata talmente velocemente da non consentire alla famiglia di intervenire in tempo”.

“Avevamo un piano per metterla subito in terapia – ha spiegato il marito di Ariana a Boston 25 News - Dopo la nascita della nostra prima figlia, ci sono voluti mesi prima che la depressione mostrasse il suo lato peggiore, ma questa volta sono bastati pochi giorni”.

“Lei amava essere una mamma – ha detto ancora - Era la sua cosa preferita al mondo e la sua morte non ha niente a che fare con i bambini. Se avesse potuto, sarebbe rimasta”.

I gemellini, nati prematuri, stanno bene e torneranno a casa dall'ospedale nei prossimi giorni.