Carcere: detenuto si suicida a Como, è la 32esima vittima nel 2024

Si tratta dell'uomo che nel settembre scorso fu protagonista dell’evasione dall’ospedale San Paolo di Milano

Di: Adnkronos

Milano, 18 apr. (Adnkronos) - Un detenuto palestinese di 32 anni si è suicidato, inalando il gas della bomboletta del fornello da campeggio, nel carcere di Como. Si tratta dell'uomo "che nel settembre scorso fu protagonista dell’evasione dall’ospedale San Paolo di Milano in cui l’agente della polizia penitenziaria che lo inseguiva cadde nel vuoto e rimase in coma per alcuni giorni. È stato rinvenuto esanime nella sua cella poco dopo le 21 e a nulla sono valsi i soccorsi. Già altre volte - si legge in una nota della Uilpa Polizia Penitenziaria - pare avesse tentato il suicidio".

Il suo nome è il "32esimo della lista dei detenuti morti da inizio anno dietro le sbarre" che viene scandito dal garante dei detenuti del Comune di Milano Francesco Maisto nella manifestazione, sulla scalinata del Palazzo di giustizia, per chiedere "di fare tutto, tutti, qualcosa perché questo fenomeno si fermi. Non è possibile che ogni giorno si allunghi la lista dei suicidi in carcere".