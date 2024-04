Violenza sessuale su bimba di 8 anni: condannato un 72enne

Inizialmente l’inchiesta era stata archiviata perché la piccola, per paura, aveva affermato di non ricordare nulla

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Accusato di violenza sessuale aggravata per aver abusato di una bimba di 8 anni, nipotina della donna con cui conviveva, e condannato a 9 anni di reclusione un uomo di 72 anni della provincia di Lecce.

In un primo momento, come riporta TgCom 24, l’inchiesta era stata archiviata perché la piccola, per paura, aveva affermato di non ricordare nulla. Ma poi ha confessato tutto a un operatore dei servizi sociali, rivelando la terribile vicenda in cui è stata purtroppo coinvolta.

Le violenze sarebbero avvenute in almeno cinque occasioni.