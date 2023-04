"Sfida" con farmaci su TikTok: muore un tredicenne in Ohio

L'ultimo gioco mortale in voga tra i giovanissimi consiste nell'assunzione di 12-14 pasticche di un antistaminico

Di: Arianna Zedda

Il social network 'TikTok' balza di nuovo agli onori della cronaca per l'ultima di una lunga serie di 'challenge' (letteralmente: "sfida" ndR) pericolosa. L'ultimo gioco mortale in voga tra i giovanissimi consiste nell'assunzione di 12-14 pasticche di un antistaminico da banco per poter avere delle allucinazioni. La notizia è stata riportata da alcuni media americani.

In questo 'gioco' ha perso la vita il 13enne Jacob Stevens Greenfield, il 12 aprile scorso, dopo aver trascorso sei giorni attaccato a un respiratore. Il ragazzo aveva iniziato ad avere crisi epilettiche subito dopo aver ingerito il farmaco, mentre un amico lo stava filmando.

" Il sovradosaggio dell'antistaminico può provocare gravi problemi cardiaci, convulsioni, coma o persino la morte ", aveva avvertito nel 2020 la Food and Drug Administration statunitense .

Dalla piattaforma hanno commentato così la notizia alla CNN: “ Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia. Su TikTok, vietiamo e rimuoviamo severamente i contenuti che promuovono comportamenti pericolosi con la sicurezza della nostra community come priorità. Non abbiamo mai visto questo tipo di tendenza dei contenuti sulla nostra piattaforma e abbiamo bloccato le ricerche per anni per scoraggiare il comportamento imitativo. Il nostro team di 40.000 professionisti della sicurezza lavora per rimuovere le violazioni delle nostre Linee guida della community e incoraggiamo la nostra community a segnalare qualsiasi contenuto o account di cui è preoccupata" .