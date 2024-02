La città di New York porta in tribunale TikTok, Facebook e YouTube

Di: Redazione Sardegna Live

TikTok , Facebook e YouTube sono stati chiamati in causa per rispondere dei danni alla salute mentale di bambini e ragazzi : a denunciare è stata la città di New York .

Secondo l'accusa Meta, Snap, ByteDance e Google hanno consapevolmente costruito e commercializzato le loro piattaforme per " attrarre, catturare e creare dipendenza nei giovani ".

L'iniziativa richiama il procedimento intentato nel 2022 in California .

Foto: cellulare-magazine.it