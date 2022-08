Non si tinge più i capelli: licenziata la giornalista Lisa LaFlamme

"Onestamente, se avessi saputo che poteva essere così liberatorio, l'avrei fatto molto prima"

Di: Redazione Sardegna Live

È stata il volto di punta dell’emittente televisiva canadese Ctv per dodici anni, ma è stata licenziata in tronco subito dopo aver deciso di andare in onda senza tingere più i capelli.

In un video su Twitter la conduttrice ha spiegato di aver smesso di colorarli durante la pandemia, quando era impossibile andare dal parrucchiere. “Alla fine, mi sono detta: perché preoccuparsi dell'età? Sto diventando grigia. Ma onestamente, se avessi saputo che poteva essere così liberatorio, l'avrei fatto molto prima".

Lisa LaFlamme, conduttrice pluripremiata, è stata licenziata due anni prima della scadenza del suo contratto. "Sono scioccata e rattristata - ha detto -. A 58 anni, pensavo ancora che avrei avuto molto tempo per raccontare storie che hanno un impatto sulla nostra vita quotidiana".

Il quotidiano Globe and Mail ha riferito che Michael Melling, neo-direttore del telegiornale, aveva chiesto chi avesse approvato la decisione “di lasciare che i capelli di Lisa diventino grigi?". Melling e LaFlamme si sarebbero anche scontrati su questioni giornalistiche prima che Melling alla fine dicesse a LaFlamme che il suo contratto stava per scadere.

Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, in una dichiarazione, la società madre di CTV, Bell Media, ha affermato che la rimozione di LaFlamme come conduttrice è stata una risposta al "cambiamento delle abitudini degli spettatori".