Asl Sassari. Somministrati i 505 vaccini ricevuti

“Si tratta di un risultato importante"

Di: Redazione Sardegna Live

In poco più di ventiquattro ore la ASL Sassari ha somministrato il 100% dei vaccini ricevuti contro il Covid-19. A partire dal pomeriggio di ieri sono state inoculate 505 dosi delle 505 consegnate.

“Si tratta di un risultato importante - sottolinea la ASL Sassari - merito degli sforzi organizzativi della direzione del presidio ospedaliero di Alghero, dell’ottimo lavoro svolto dal team di vaccinatori (composto dagli operatori sanitari delle specialità di radiologia, medicina del territorio, otorino, pronto soccorso e servizio trasfusionale) e della disponibilità dimostrata da medici, infermieri e operatori sanitari che hanno preso parte al primo ciclo di vaccinazioni".

Secondo l’indicatore di risultato utilizzato a livello nazionale che mette in relazione le dosi somministrate rispetto a quelle consegnate, alle ore 19:30 del 5 gennaio 2021 le aziende sanitarie più virtuose d’Italia fanno parte della P.A. Trento, del Lazio e della Toscana, rispettivamente con una media di somministrazione pari al 67,7%, 64,8% e il 56%. In questo senso la ASL Sassari, con un valore di questo indicatore pari a 100%, si posiziona al vertice nazionale del parametro di somministrazione vaccini per virus SARS-CoV-2.

L’obiettivo è ora quello di confermare questi standard nei prossimi cicli di vaccinazione su tutti i punti vaccinali aziendali in occasione delle prossime assegnazioni previste già a partire da oggi, mercoledì 6 gennaio.