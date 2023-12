Influenza, arriva il picco: un nuovo punto vaccinale a Quartu

Prosegue la campagna di vaccinazione della ASL di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Arriva il picco dell’influenza e delle malattie respiratorie: prosegue la campagna di vaccinazione della ASL di Cagliari che oltre al centro vaccini di Cagliari, nell’ospedale Binaghi, avrà anche un punto vaccinale dal mese di gennaio a Quartu Sant’Elena.

“Siamo vicini al picco delle malattie respiratorie e dell’influenza, contiamo di raggiungerlo entro i primi giorni di gennaio, prima dell’Epifania – spiega Gabriele Mereu, responsabile del servizio Vaccinoprofilassi della ASL di Cagliari -. Abbiamo un’incidenza delle malattie parainfluenzali di circa 12 casi su 1000 nella popolazione generale ma con numeri 3/4 volte superiori nei bambini”.

Per questa ragione prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione della ASl di Cagliari: abbiamo distribuito ed effettuato sino ad ora circa 115 mila dosi di vaccini antinfluenzali con una forte adesione alla campagna da parte dei medici di medicina generale, degli ospedali, delle case di cura e delle RSA.

Si conta che circa 1 cittadino su 5 sarà vaccinato a fine stagione nel territorio della ASL di Cagliari. “Per quanto riguarda invece la campagna di vaccinazione anti covid – prosegue Mereu – l’adesione non è stata altrettanto massiccia, anche per la credenza errata che un’ulteriore dose sia superflua e inutile. In realtà, il virus si modifica continuamente e i vaccini che sono stati preparati due o tre anni fa non proteggono più contro il nuovo sierotipo. Infatti molte persone attualmente ricoverate per complicanze respiratorie non hanno effettuato la quinta dose del vaccino”.

La ASL di Cagliari prosegue con le vaccinazioni all’ospedale Binaghi con un ambulatorio aperto tutte le mattine e tre pomeriggi alla settimana, con prenotazione degli appuntamenti tramite il sistema cupweb. Dal 2 gennaio sarà aperto anche un nuovo punto vaccinale in via Colombo n. 25, a Quartu Sant’Elena, con due nuovi ambulatori di Igiene Publica che saranno aperti al pubblico tutte le mattine dalle 8.30 alle ore 12.30 e due pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30″. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite cupweb, sportelli CUP, oppure chiamando i numeri 1533 o 070474747.

“Stiamo potenziando i punti vaccinali sul territorio e abbiamo dedicato diversi giorni agli open day, nel Distretto Area Ovest e nel Sarrabus Gerrei, ora abbiamo in programma di farne uno a Senorbì, nel Distretto del Sarcidano – aggiunge il Direttore generale Marcello Tidore - . La campagna vaccinale non si ferma: è importante vaccinarsi per ridurre accessi impropri al Pronto Soccorso, i ricoveri ospedalieri e l’occupazione delle terapie intensive”.

“Ci dobbiamo abituare all’idea che, ogni anno, dobbiamo fare il richiamo del vaccino antinfluenzale ma anche di quello anti-covid- conclude Mereu. I vaccini effettuati in passato non sono più efficaci l’anno seguente sul virus”.