Villasimius. Aveva una condanna a carico ma era sparito da 14 anni: arrestato 75enne

Aveva a carico una condanna di 6 anni, emessa nel 2006 per cumulo di pene. Fuggito in Francia aveva fatto perdere le sue tracce

Di: Giammaria Lavena

Nella serata di sabato gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Quartu Sant’Elena, impegnati nel servizio di controllo del territorio di Villasimius, hanno notato una vettura con due uomini a bordo, che alla vista della Volante avrebbe accelerato l’andatura.

Gli agenti dopo un inseguimento di alcuni km sono risusciti a bloccare in sicurezza il veicolo ed a identificare gli occupanti. Uno dei due, Angelo Cuccu, 75enne di Villasimius, dopo un primo controllo al sistema telematico è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di 6 anni, emesso dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno nel 2006, per un cumulo di pene a seguito di diversi reati contro il patrimonio per furti commessi nella penisola.

Il ricercato per 14 anni si era reso irreperibile, in quanto emigrato in Francia, dove era riuscito a far perdere le sue tracce. Al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la casa circondariale di Uta.