Covid, tampone positivo per una oss nel reparto di Medicina

La donna è stata sottoposta a test al suo rientro da un periodo di malattia

Di: Alessandro Congia

E' risultata positiva al tampone un'operatrice socio sanitaria in forza al reparto di Medicina del Santissima Annunziata dell'Aou di Sassari. Dopo alcuni giorni di malattia, al suo rientro a lavoro – come riportato dall’ufficio stampa dell’Aou di Sassari in una nota - su disposizione della struttura di Sorveglianza sanitaria l'oss è stata sottoposta a esame molecolare che è risultato positivo. A questo punto l'operatrice socio sanitaria - le cui condizioni al momento sono buone ha fatto sapere il medico competente dell'Azienda - è stata invitata a rimanere a casa in quarantena.

Sono subito scattati i controlli "sentinella" sui contatti. La struttura di Sorveglianza sanitaria, in collaborazione con l'Igiene pubblica dell'Assl di Sassari, ha programmato i tamponi per una ventina di operatori sanitari e per altrettanti pazienti del reparto che prosegue regolarmente la sua attività.

"Dall'indagine che abbiamo avviato immediatamente - ha detto Antonello Serra, responsabile della struttura di Sorveglianza sanitaria dell'Aou - sono stati rilevati comportamenti corretti da parte degli operatori che hanno sempre usato mascherine e dispositivi di protezione individuali, oltre ad aver tenuto la distanza tra operatori anche durante la pausa. Il tutto nel rispetto delle disposizioni aziendali".

L'attività di controllo e sorveglianza avviata dall'Azienda dal 24 agosto ha consentito, sino a oggi, di effettuare 1250 tamponi e individuare 6 operatori sanitari Covid+. Questi test si aggiungono agli oltre 5700 effettuati sui dipendenti nel periodo precedente e circa 8mila test sierologici su tutto il personale dipendente e sul personale che ruota attorno all'ospedale.