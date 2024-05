Serata musicale allo Stammtisch con Karl Heinz e Cristina Lampis

L'appuntamento del Giovedì ha registrato il tutto esaurito… e anche di più!

Di: Redazione Sardegna Live

“Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare della buona musica, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro, e, se possibile, dire qualche parola ragionevole.”

Se avesse conosciuto Karl Heinz, il poeta suo connazionale Goethe avrebbe sicuramente aggiunto al suo aforisma “tutte cose possibili nei Giovedì sera al Circolo Stammtisch!”

Protagonista di questa settimana la sassofonista Cristina Lampis, riuscita ancora una volta ad intrattenere una platea d’eterogenei gusti, con uno strumento non facile da far piacere a tutti, applicando appieno la filosofia del grande Charlie Parker “Se non la vivi, [la musica] non uscirà mai dal tuo sassofono”.

Nel locale gremito, chi seduto chi in piedi, gli amici di sempre e gli avventori dell’ultim’ora, gli estimatori di Cristina e delle prelibatezze tedesche, i cagliaritani venuti per rigenerarsi dalla giornata ed anche i turisti curiosi (tra chi arriva da più lontano, due ragazze dalla Malesia!).

Lo spirito è lo stesso con cui, ben 38 anni fa, Karl Heinz aprì il primo circolo: scambio di idee ed opinioni, attività culturali più i meno di nicchia, evasione per qualche ora dal caos quotidiano… e ovviamente prelibatezze gastronomiche -ma soprattutto brassicole- tedesche!

E allora, tra un po’ di jazz e un po’ di blues… ein Bitburger, bitte!