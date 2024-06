Scomparso a Cagliari il 90enne Mauro Garau

L'appello dei familiari: "Non si hanno sue notizie da ieri"

Di: Redazione Sardegna Live

E' allarme a Cagliari dove un uomo di 90 anni, Mauro Garau, è scomparso da sabato 8 giugno.

A dare l'allarme sui social sono stati i familiari. L'uomo, che vive con la moglie, ieri è uscito di casa in via Trincea delle Frasche (zona San Michele - Is Mirrionis) facendo perdere le sue tracce.

Al momento della scomparsa indossava come nella foto in copertina a destra una camicia celeste a maniche corte, un gilet chiaro e dei pantaloni grigi e scarpe nere. Chi avesse sue notizie può contattare il figlio Giorgio alla mail garaugior@tiscali.it o le forze dell'ordine.