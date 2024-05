In possesso di oltre 40 kg di marijuana: arrestato a Nuoro

L'uomo era stato fermato in auto e trovato con 74mila euro in contanti di cui non sapeva indicarne la provenienza

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Questura di Nuoro hanno arrestato un 38enne originario di Nuoro per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato a bordo della sua autovettura e trovato in possesso di un’ingente somma di denaro in contanti, 74mila euro, di cui non sapeva giustificare la provenienza.

Questo elemento ha indotto a ulteriori accertamenti tra cui la perquisizione presso l’abitazione del 38enne, la quale ha consentito di rinvenire, occultati in diversi bidoni di plastica, circa 45 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, in seguito alla convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.