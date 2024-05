Discariche in officine e carrozzerie: trovato anche un ordigno

Blitz della polizia stradale: un arresto e sette denunce nel Cagliaritano

Di: Redazione Sardegna Live

Circa 6mila metri quadri di aree trasformate in discariche abusive sotto sequestro, un arresto e sette denunce: è il pesantissimo bilancio dei controlli effettuati dalla squadra di polizia giudiziaria del Compartimento polizia stradale per la Sardegna in diversi esercizi pubblici del Cagliaritano.

Durante le ispezioni sono state individuate quattro officine e una autocarrozzeria irregolari e all'esterno di queste attività commerciali sono state individuate le discariche abusive all'interno delle quali gli agenti hanno rinvenuto rifiuti speciali pericolosi come auto abbandonate, motori di vetture, batterie scariche, oli esausti e scarti di lavorazione.

Per otto persone responsabili dell'inquinamento è scattata la denuncia. Per uno di loro anche le manette: durante l'ispezione gli agenti hanno anche trovato nella sua attività 400 grammi di hascisc e un ordigno artigianale di circa un chilo sul quale sono stati avviati altri accertamenti.