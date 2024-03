Luca Furcas, cagliaritano, ucciso a Roma da un’auto guidata da un ubriaco

Aveva 37 anni, era un medico specializzando dell’università La Sapienza. Il cordoglio della rettrice Antonella Polimeni

Di: Redazione Sardegna Live

Un impatto violentissimo e che non ha lasciato scampo a Luca Furcas, 37enne cagliaritano, medico specializzando dell’università La Sapienza di Roma.

Secondo quando ricostruito, stava facendo jogging, quando all’uscita da Villa Borghese è stato travolto da una Bmw condotta da un 26enne romeno sotto l’effetto di alcol. È stato sbalzato dall'auto per decine di metri.

La tragedia è avvenuta due giorni fa, il 19 marzo intorno alle 21:30, ma c’è voluto del tempo per identificare la vittima, uscita per fare jogging senza documenti.

Sul posto sono arrivati immediatamente i medici del 118 e gli agenti della Polizia locale, ma per Luca Furcas non c’è stato nulla da fare.

Il conducente della Bmw è stato accompagnato al policlinico Umberto I, dove è risultato positivo all’alcol test.

“Esprimo il più sentito cordoglio mio e di tutta la Comunità Sapienza, per la dolorosa scomparsa di Luca Furcas, nostro studente in specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa - ha scritto la rettrice Antonella Polimeni - Ci stringiamo alla famiglia, agli affetti. alle colleghe ed ai colleghi di Luca”.

Al vaglio le immagini delle telecamere e alcune testimonianze. Non si esclude, tra le ipotesi, l'alta velocità.