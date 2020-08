Si presenta in Questura per una denuncia di smarrimento, nella cassetta bancaria spunta la pistola giocattolo

Si tratta di un 47enne pregiudicato, che negli uffici di via Tuveri nascondeva un coltello: denunciato

Di: Alessandro Congia

Ieri mattina, un uomo si è presentato all’Ufficio Smarrimenti della Questura di Cagliari per denunciare lo smarrimento di alcune chiavi appartenenti alla propria cassetta di sicurezza bancaria, contenente vari effetti personali e una “calibro nove”.

L’agente addetto allo sportello, sentendo ciò, non ha mostrato alcuna sorpresa, anzi, con fare molto professionale ha fatto accomodare l’uomo in ufficio e ha effettuato tutti i controlli del caso, tenendolo sempre sotto controllo. Il soggetto, un 47enne ben noto alle Forze di Polizia per i suoi reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato sottoposto ad un controllo personale, che ha rivelato il possesso di un coltello serramanico di 24 cm.

Il controllo è stato poi esteso anche all’agenzia bancaria dove si trovava la cassetta di sicurezza, scoprendo all’interno, oltre a diversi effetti, anche una pistola giocattolo, fedele riproduzione di una calibro nove. Il 47enne è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ed è in corso l’istruttoria per l’adozione della misura preventiva dell’Avviso Orale perché persona pericolosa.