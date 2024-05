Sassari. Traffico di anabolizzanti nelle palestre: colti in flagranza due sassaresi | VIDEO

Le persone indagate sono accusate di concorso in commercio illecito e somministrazione di sostanze anabolizzanti e farmaci ad azione stupefacente, destinati ad atleti di body building e a frequentatori di palestre

Di: Redazione Sardegna Live

Ventidue le persone indagate, 2 arresti, 4.700 compresse e 120 fiale le sostanze dopanti sequestrate.

Sono i numeri dell’operazione dei carabinieri del Nas di Sassari avviata in diverse palestre della città nell'ambito di una vasta indagine su un presunto traffico di anabolizzanti.

Le due persone arrestate, sassaresi, sarebbero state colte in flagranza di reato dai carabinieri per detenzione di marijuana. Le indagini, avviate dagli investigatori del Nas di Sassari a dicembre 2023, sono partite in seguito all'intercettazione di alcuni pacchi contenenti farmaci e sostanze anabolizzanti provenienti dall'estero, destinati ai principali indagati, per poi essere illecitamente vendute a frequentatori di palestre e praticanti il bodybuilding, in alcuni casi partecipanti a competizioni agonistiche e dilettantistiche.

Il volume d'affari finora quantificato si aggira intorno agli 80.000 euro. Complessivamente, nel corso dell'operazione di ieri con la perquisizione anche di due palestre nella zona industriale Predda Niedda, a Sassari, (la Ludus e la Spartan Fitness) sono state sequestrate 4.700 compresse e 120 fiale di sostanze dopanti.