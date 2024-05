Giornate europee dei mulini: ad Olzai in funzione "Su Mulinu Vetzu"

Il Comune di Olzai partecipa alle Giornate Europee dei mulini domenica 19 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Olzai (NU) partecipa alle Giornate Europee dei mulini , organizzate dall'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (AIAMS), che si terranno in tutta Italia per riscoprire, attraverso un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, i grani antichi e i mulini storici sparsi da Nord a Sud.

Olzai per l'occasione domenica 19 maggio metterà in funzione "Su Mulinu Vetzu" dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Sarà possibile visitare anche la Casa museo "Carmelo Floris".

L'iniziativa, che riguarderà l'intera Penisola, ha come obiettivo quello di far conoscere un patrimonio di grande valore storico e architettonico, ma anche le tecniche antiche per un'alimentazione sana.

Per partecipare all'appuntamento ad Olzai è necessario prenotarsi al numero 3664625022 e pagare un biglietto del costo di 4 euro per l'ingresso al mulino o 7 euro per visitare anche la Casa museo "Carmelo Floris".

Foto di Mario Murgia su flickr